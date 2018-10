Cecilia Sanchietti in concerto al Salotto Palatino

Cecilia Sanchietti, batterista e compositrice, in concerto in quartetto, domenica 14 ottobre alle 19.00, al Salotto Palatino di Roma, per presentare il suo secondo album “La terza via – The third side of the coin”. Ad accompagnare Cecilia, ci saranno Pierpaolo Principato al pianoforte e Marco Siniscalco al basso elettrico, con la partecipazione di Nicolas Kummert al sax tenore.



La terza via, uscito per l’etichetta BluJazz, è il secondo album di Cecilia Sanchietti, come band leader e compositrice. Se nel precedente Circle Time del 2015, le composizioni avevano la propria ragion d’essere nel desiderio di un’interazione concreta fra i musicisti, in La terza via Cecilia affida la sua ispirazione alla visione complessiva che ha della musica e del jazz.



Philly Jo Jones aveva ragione quando diceva “Man, you tell a story” - racconta Cecilia Sanchietti. Che questa citazione sia rivolta a un uomo o a una donna poco importa. La musica è il volto di una storia, la voce di un racconto, l’espressione tangibile di un sentimento. Questo disco parte da qui, dal desiderio di raccontare e rappresentare un percorso, in cui il tema del coraggio ne è il protagonista.



Cresciuta ascoltando Sting, Stewart Copeland, Pat Metheny, ma anche cantautori italiani come De André e De Gregori, Cecilia Sanchietti ha portato da sempre avanti la musica, sebbene solo il jazz abbia rappresentato, in seguito, la vera chiave di volta per la sua rivoluzione professionale.

Già con importanti collaborazioni in tour con Carmen Consoli e in orchestra con Javier Girotto, Rita Marcotulli e Nada, in passato, Cecilia affiancava la professione di musicista a quella di educatrice nelle periferie romane o cooperatrice internazionale in contesti di emergenza sociale in Ruanda, Senegal, Congo, Kossovo, Albania e Chiapas in Messico.



Dopo questo battesimo di vita, è emerso con più urgenza il coraggio di una donna di seguire la musica e la chiara decisione di viverla in maniera totale. Lo sguardo consapevole a quel “terzo lato della medaglia” che, negli ultimi anni, ha portato la batterista romana a pubblicare due album come leader e a seguire, parallelamente, numerose collaborazioni e progetti, tra cui la direzione artistica di WInJazz - Women in Jazz, il festival internazionale interamente dedicato alle donne e compositrici, nato con l’obiettivo di dare spazio e supporto a musiciste leader di progetti originali e di qualità.



Anche Ron Savage del Berklee College of Music, dopo il primo incontro a Umbria Jazz, nelle note di copertina dell’album, racconta: ho notato subito Cecilia tra gli altri per la serietà, l'impegno e la passione che metteva nell'imparare e migliorare artisticamente. Era chiaro che questa giovane percussionista sarebbe presto diventata un'artista e si percepiva già la sua vocazione per la musica. Aveva qualcosa da dire, una storia da raccontare e l'ha raccontata in questo bellissimo album "La terza via".



In La terza via - The third side of the coin, la batterista di origini romane firma, infatti, gran parte delle composizioni originali, dando vita a un progetto dal suono riflessivo, caratterizzato dall’apertura ad altri generi e dallo spazio lasciato all’improvvisazione e all’interplay. Cecilia

Sanchietti rompe, così, gli schemi e le chiusure per aprire nuove opportunità, facendo del proprio percorso umano e professionale la spinta propulsiva per il cambiamento.



Cecilia Sanchietti in 4et

Domenica 14 ottobre 2018, ore 19

Salotto Palatino, Roma, via dei Cerchi 75



Formazione in Quartetto

Cecilia Sanchietti, batteria

Pierpaolo Principato, pianoforte

Marco Siniscalco, basso elettrico

featuring Nicolas Kummert, sax tenore