CAVESJA - FESTIVAL DI MUSICA POPOLARE 2°edizione Nell'ultimo fine settimana di Giugno 23-24-25 a CAVE (Rm), il Gruppo di Musica Popolare CAVESJA, dopo il grande successo dello scorso anno, presenta "Festival di Musica Popolare" 2° edizione. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere. Saltarello, Pizzica, Tarantella, Tammurriata, Ballarella, ecc.. L'ingresso è gratuito e sarà presente anche un ricco stand enogastronomico Presso Anfiteatro Comunale, Via degli Astronauti, CAVE (Rm). PROGRAMMA - 23 Giugno 2017 * 20.30 - TRIO MONTI Musica Romana come nun te l'aspetti….. * 22.00 - ENSEMBLE POPOLARE - 24 Giugno 2017 * 20.30 - CAVESJA in concerto * 22.00 - ALLA BUA in concerto - 25 Giugno 2017 * 18.00 - GRUPPO FOLK CITTA' DI ACUTO * 20.30 - I SALTAPIZZICA in concerto * 22.00 - TAMBURELLISTI DI TORREPADULI in concerto Info: www.facebook.com/cavesja https://www.facebook.com/FestivaldiMusicaPopolare2edizione/ http://cavesja.wix.com/cavesja cavesja@gmail.com