Tre giorni di mostre ed eventi dedicati ai cavalli, agli sport e alle passioni legate a questi meravigliosi animali. Torna dal 16 al 18 febbraio alla Fiera di Roma “Cavalli a Roma”, un evento che mette insieme, a misura di grandi e piccini, tutto ciò che gira intorno al variegato mondo dei cavalli e che quest’anno ha un titolo che è un programma “Puro divertimento”.

Cavalli a Roma: Salone del Cavallo e dell’Equitazione

Per “Cavalli a Roma. Puro divertimento” sono pronti un programma agonistico di qualità, eventi e competizioni nelle diverse discipline equestri, sia english che western. Non mancheranno gli spettacoli, ma anche i momenti di confronto per i professionisti del settore con convegni, conferenze, workshop e spazi commerciali.

L’evento è ospitato dalla Fiera di Roma, un polo espositivo tra i maggiori d’Europa che offre una location polifunzionale di oltre 390.000 mq e ha ricevuto il patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Roma, del Coni, della Fise e di Confagricoltura. Da segnalare la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri e dei Lancieri di Montebello.

Un evento dedicato a un pubblico trasversale

Ad organizzare questa quarta edizione di Fiera Cavalli ci ha pensato la società ADMaiora I.R. “Il nostro impegno – hanno spiegato all’unisono gli organizzatori l’On. Roberto Bernardelli e Irene Castelli - è quello di elevare i contenuti tecnici degli eventi sportivi, non perdendo di vista l’impegno per uno sport pulito e nel massimo rispetto del cavallo, e di migliorarne anche gli aspetti di comunicazione e promozione. E, soprattutto, il nostro obiettivo è quello di appassionare un pubblico trasversale fatto di famiglie e di avvicinare i bambini al mondo del cavallo”.

Cavalli a Roma: un programma di "puro divertimento"

Cavalli a Roma apre la stagione italiana delle Fiere Equestri, con una data in calendario che permette di catalizzare l’adesione di tutti i comitati organizzativi e della Fise, Federazione Italiana Sport Equestri, che hanno individuato nello splendido scenario della Fiera di Roma una location perfetta.

Quest’anno per la prima volta nella storia di Cavalli a Roma, insieme alla Fise, la fiera ospiterà due concorsi internazionali di salto ostacoli e un padiglione esclusivamente dedicato ai più piccoli.

In calendario: Concorso Ippico Internazionale CSI* - CSI**; 1° Pony Jumping Show Cavalli a Roma; Categoria 6 barriere qualificante CSIO di Piazza di Siena; Reining NRHA Approved, 1° Tappa Europea di qualifica per la coppa del mondo; Reined Cow Horse, Special Event organizzato dall’ERCHA (European Reined Cow Horse Association); Attacchi; Team Penning; Barrel Racing e Pole Bending; Esibizioni del cavallo spagnolo di Doma Vaquera e Arte Eleganza; Spettacoli di Arte Equestre con la regia di Umberto Scotti; Carrozze.

Oltre duemila esemplari di moltissime razze saranno i protagonisti dello spettacolo capitolino e daranno vita a molteplici attività agonistiche e ludiche nei 7 padiglioni di Fiera di Roma.

Gare di Jump & Drive

Novità assoluta della manifestazione sarà rappresentata da due spettacolari gare di Jump & Drive, che vedranno impegnati in un’avvincente gara a tempo, combinata fra un cavaliere di salto ostacoli ed un equipaggio di attacchi.

Sarà possibile per i più piccini approcciare il pony con un percorso didattico e successivo battesimo della sella, organizzato dal Comitato Regionale FISE Lazio.

Cavalli a Roma è anche uno spettacolo dal vivo e il divertimento e la cultura equestre saranno protagoniste ogni pomeriggio al termine delle competizioni sportive con l’Associazione Italian Equestrian Artist che presenta un programma di animazioni equestri completo e variato. Momenti di puro divertimento specialmente per i bambini.

Spettacoli e incontri

Alla Fiera di Roma si potrà ammirare al lavoro il pluri-campione Italiano di dressage Andrea Giovannini. Si potrà, inoltre, assistere alle acrobazie di cavalieri spericolati come Alessandro Conte, Andrea Galuppi e Loretta Minollini. Portatori dei valori della nostra tradizione, due gruppi di butteri si esibiranno nel lavoro con il bestiame.

Stupiranno i Cavalieri Spagnoli in Alta Scuola e in Doma Vaquera, Mario De Carolis sempre in Alta Scuola e gli Arcieri a cavallo con esibizioni di tiro con l'arco al galoppo.

In programma due esibizioni di lavoro in libertà con Roberto Concezzi e Alessandro Conte. Esibizioni di Doma Naturale con l'istruttore Parelli Franco Giani.

Incontri speciali con i simpatici cugini del cavallo, ovvero i muli accompagnati da Enrico Scolari e dall'associazione Muli Montati. Non mancheranno i ponies e anche la famosa Marietta, l'asinella un po’ pigra amica dei bambini.

Ospiti speciali

A Cavalli a Roma arriveranno alcuni ospiti speciali, testimonial dei diversi modi di amare i cavalli. Interverrà Filippo Bologni, giovane cavaliere dell’Arma dei Carabinieri, star dei social, impegnato da tempo per far uscire l'equitazione dai suoi confini e appassionare a questo sport un pubblico più vasto.

Ospite della Fiera anche Luca Moneta, il cavaliere gentile, che lavora per uno sport davvero naturale: “L’unico – come lui spiega - ad avere il privilegio di avere a che fare con un animale”.

Proviene da un altro ambiente sportivo, quello calcistico, ma anche Paolo Negro, ex calciatore di serie A, è innamorato dei cavalli e sarà presente all’evento in qualità capitano della Nazionale Equitazione Sport&Salute patrocinata da Policlinico Gemelli, Coni e Fise.

Infine l’attore romano Maurizio Mattioli interverrà portando un tocco di umorismo e la sua grande passione per tutto il mondo dei cavalli.

In occasione della manifestazione, la FISE consegnerà i riconoscimenti alle più importanti medaglie del 2017.