Cattivissimo Me 3: anteprima italiana

Il 22 agosto a Cinecittà World arriva Cattivissimo Me 3, per l'anteprima italiana. Alle ore 20:00 nel Teatro 1 Cinecittà World ospiterà l'anteprima nazionale del terzo capitolo della saga del film di animazione, campione di incassi, che racconta le vicende di Gru, Lucy e i simpatici Minions.

Cattivissimo Me 3

Nel nuovo film Gru e Lucy continuano a dare la caccia ai supercattivi ma questa volta dovranno lottare contro il bizzarro e pericoloso Balthazar Bratt.

Cattivissimo Me 3: biglietti

Per partecipare, a partire dalle 11, ritira il biglietto per l'anteprima presso lo Shop di Cinecittà Street. La proiezione sarà ad accesso libero e gratuito per tutti gli ospiti del Parco fino ad esaurimento posti (ca 1300).

I posti migliori saranno riservati a chi si presenta vestito da Minion o con almeno un capo d'abbigliamento giallo. Inoltre in palio ingressi omaggio per le foto più "cattive" inviate alla pagina Facebook di Cinecittà World che riceveranno il maggior numero di "mi piace".