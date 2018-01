Le Catacombe dei Santi Marcellino e Pietro: Visita Guidata.



Un suggestivo viaggio nei cunicoli della Roma Sotterranea.



Un nuovo viaggio esplorativo nei sotterranei di Roma. Le Catacombe Cristiane dei Santi Marcellino e Pietro ci daranno la possibilità di scendere sedici metri sotto il nostro piano di calpestio, scoprendo un'incredibile rete di cunicoli e gallerie disposti su diversi piani, che per diciottomila metri quadrati raccontano di vite e momenti unici di passaggio tra la fine dell'Impero Romano e la nuova Era Paleocristiana.

Affreschi, mitologia, simboli e frammenti di un passato sepolto, ma certamente non dimenticato.



Cicero in Rome è un'associazione culturale privata e non rappresenta il museo/area archeologica. Per ogni informazione su questa attività contattate noi e non quest'ultimo.



Dove:

Catacombe dei Santi Marcellino e Pietro, zona Casilino, Roma

(indicazioni specifiche nella email che sarà inviata ai partecipanti uno o due giorni prima dell'evento con tutte le informazioni)



Quando:

Domenica 28 Gennaio 2018 dalle 16.00 alle 17.15 circa

(indicazioni specifiche nella email che sarà inviata ai partecipanti uno o due giorni prima dell'evento con tutte le informazioni)



Costo dell'Evento:

Visita guidata e Biglietto d'Ingresso tutto incluso 20 € (Under15 15 €)



Numero adesioni:

Massimo 25, minimo 8 partecipanti



Organizzatore:

Cicero in Rome Associazione Culturale



Guida Ufficiale Autorizzata:

Dott.ssa Simona Moscadelli



Come partecipare:



- CONSIGLIATO (canale preferenziale per prenotare) Compilando il Modulo Online al seguente link http://goo.gl/forms/5eSshrJXrWRtMPrC2 scrivendo la parola chiave CATACOMBE alla voce nome evento.



- OPPURE scrivendo via mail a simoscad@gmail.com specificando il cognome della famiglia (almeno uno di riferimento), il titolo dell'attività che si vuole svolgere, il numero ed i nominativi dei partecipanti, età dei minorenni e un numero di cellulare come riferimento.



- Solo se NON si possiede una connessione internet, inviando un sms al numero 3475034600 specificando il numero ed i nominativi dei partecipanti, se ci sono minorenni segnalando la loro età ed un numero di cellulare come riferimento. Va comunque specificato anche un indirizzo di posta elettronica per ricevere la email di notifica.



Attenzione (comunicazione generica):

Entro 24 ore prima dell'evento vi sarà inviata una email di notifica con tutti i dettagli per l'appuntamento, il materiale da portare, consigli sull'abbigliamento e il programma della visita. Allo stesso modo vi sarà comunicato via email se ci sono problemi con il raggiungimento del numero minimo o se c'è la lista d'attesa, se parte la visita o meno, se ci sono variazioni a causa del meteo o varie ed eventuali. Tenete insomma sotto controllo la casella di posta elettronica. Grazie!



Note importanti (comunicazione generica):

- Se 24 ore prima dell'orario di partenza prefissato non sarà raggiunto il numero minimo richiesto, l'evento sarà annullato, previo avviso a tutti i partecipanti già prenotati.

- I nostri eventi si tengono con qualsiasi condizione meteo, in caso di condizioni avverse estreme saremo noi ad annullare avvisando tutti i partecipanti.

- Cicero in Rome è un'associazione culturale, tutti i dettagli per l'iscrizione (inclusa nel costo dell'evento e solo per chi ha compiuto 18 anni) saranno inviati via email in seguito alla richiesta di adesione ad un nostro evento.

- Cicero in Rome declina ogni responsabilità per eventuali tempi d'attesa dipendenti dall'organizzazione di musei o aree archeologiche e per eventuali file.



Contatti:

Email simoscad@gmail.com oppure ciceroinrome@hotmail.it

Telefono 347 50 34 600

Sito Web http://ciceroinrome.blogspot.it/