Dal 30 settembre all'8 ottobre 2017 a Castelnuovo di Porto (RM) nella cinquecentesca location del Castelllo Rocca Colonna.



CASTELNUOVO FOTOGRAFIA giunge con grande successo di critica e di pubblico alla sua quinta edizione. Ideato e diretto da Elisabetta Portoghese e organizzato dall’Associazione DIECIQUINDICI, con il contributo del Comune di Castelnuovo di Porto e con il patrocinio dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Roma Capitale e dell’Ente Regionale Parco di Veio.



LANDSCAPE / PORTRAIT



L’edizione di quest’anno si focalizza sull’esplorazione e la dimensione esistenziale del paesaggio nella sua forma naturale, urbana e sociale, traendo ispirazione anche dal gioco di parole: landscape - orizzontale, portrait - verticale, utilizzate per visualizzare lo schermo degli smartphone, strumento universale di comunicazione attraverso l’immagine. I due temi hanno come filo conduttore l’esplorazione temporale del paesaggio, dalla materialità dei ricordi conservati nelle veline degli album, all’evanescenza delle immagini digitali, disperse in uno spazio immateriale. Si passa così da un’indagine che tocca poliedrici punti di vista, dall’architettura ai personaggi che vivono il territorio e alle loro storie, alla memoria e alle proprie aspirazioni. Una ricerca a metà strada tra la soggettività, i caratteri oggettivi del paesaggio e le percezioni individuali tradotti tutti nell’arte della fotografia.



Il programma prevede un fitto calendario di appuntamenti durante le tre giornate del Festival: mostre, letture portfolio, laboratori, incontri, performance, proiezioni video, presentazioni editoriali, foto bookshop e contest.



www.castelnuovofotografia.it