Castelnuovo Fotografia: mostre, letture e laboratori

Al via la sesta edizione di CASTELNUOVO FOTOGRAFIA, festival di fotografia dedicato al paesaggio realizzato con il contributo del Comune di Castelnuovo di Porto e della Regione Lazio, con il patrocinio del CNAPPC-Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e dell’Ente Regionale Parco di Veio, la partecipazione della BSR-British School at Rome e sponsor tecnico LEICA, che si svolgerà dal 28 al 30 settembre, nella Rocca Colonna di Castelnuovo di Porto (RM), con apertura straordinaria il 13 ottobre in occasione della Quattordicesima Giornata del Contemporaneo AMACI con MAECI e MIBACT.



Da subito dedicato al paesaggio, ha conquistato un pubblico ampio ed attento, divenendo un appuntamento imperdibile per fotografi, architetti, paesaggisti e appassionati. Ventidue mostre, numerosi incontri e presentazioni, due contest, quarantadue partner italiani e internazionali nel campo dell'editoria, dell'informazione, delle gallerie d'arte, delle scuole di fotografia e della fotografia d'autore.

Un intero paese coinvolto in un progetto di fotografia; CASTELNUOVO FOTOGRAFIA pur essendo un festival a vocazione internazionale, continua a produrre laboratori e progetti fotografici in stretto rapporto con il territorio circostante, che documentano aspetti legati alla trasformazione del paesaggio naturale, urbano, umano e sociale ai margini di una grande metropoli come Roma.



Numerose le presentazioni editoriali e le proiezioni nella sala cento passi tra cui: in occasione del gemellaggio tra il Comune di Castelnuovo di Porto e Betlemme, Cake. La cultura del dessert tra tradizione Araba e Occidente /The dessert culture between Arabic and Western tradition, un progetto non profit a sostegno di Bait al Karama, Nablus (Palestina). Dall’incontro con esperti sul concetto dello spazio chiuso/negato collegato alle mostre allestite dai laboratori di fotografia svoltisi nei penitenziari di Rebibbia e Bolzano, alle coreografie del maestro Aurelio Gatti, al futuro e alla rigenerazione dei borghi italiani con l’architetto Sandro Polci, Architetto e studioso del territorio; Senior Partner Cresme Consulting, nella Presidenza del Comitato scientifico di Legambiente, Membro del Comitato Promotori della Fondazione Symbola, Direttore del Festival europeo della Via Francigena. Incontro sulla centralità di tematiche quali la rigenerazione dei borghi italiani attraverso pratiche di economia sostenibile. Con la partecipazione del Sindaco del Comune di Castelnuovo di Porto Architetto Riccardo Travaglini, di Luca Ribichini, Architetto e Vicepreside della Facoltà di Architettura di Roma “La Sapienza”, dell’Architetto Iunior Luisa Mutti Consigliere Nazionale CNAPPC e coordinatrice “Di.AP.PIG” e dell’Architetto Aldo Olivo.



Tra gli appuntamenti da non mancare l’incontro in collaborazione con la Rete #NOBAVAGLIO – Liberi di essere informati con il fotografo Tano d’Amico e i giornalisti Marino Bisso, Luca Villoresi e Daniele Macheda. La conversazione con Chiara Capodici (Libreria Leporello) e con i fotografi Pietro D’Agostino e Federico Grandicelli. E ancora il cinema, con la proiezione del film “Terra di Transito” del regista Paolo Martino.



In programma le presentazioni di: Un Mondo di Libri di Luciano Zuccaccia, (Postcart 2018). Til Nordurs: verso nord, il progetto di Andrea Roversi e Linda Pezzano. I Borghi Avvenire, di Sandro Polci, (Il Lavoro Editoriale 2017). Iran di Giorgio Cosulich de Pecine, 14&15 Mobile Photographers. Il Grande Cretto di Massimo Siragusa, (Postcart 2018). Cake. La cultura del dessert tra tradizione Araba e Occidente / The dessert culture between Arabic and Western tradition. Progetto no profit a sostegno di Bait al Karama Women Center di Nablus (Palestina), Postcart Edizioni 2013. E ancora, l’incontro Lo sguardo che libera, talk a cura di Lina Pallotta e Michela Becchis sul laboratorio di fotografia all’interno del carcere di Rebibbia. Gli incontri Scatti di Cronaca. Dialoghi e riflessioni con Tano D’Amico, a cura del giornalista de La Repubblica Marino Bisso e in collaborazione con la Rete #NOBAVAGLIO-Liberi di essere informati. Oltre l'immagine: il dispositivo fotografico come luogo dell'esperienza. Conversazione con Pietro D'Agostino, Federico Grandicelli e Chiara Capodici/Libreria Leporello.