"I nostri papà, la storia del nostro cinema": Raffaello Fusaro incontra Silvia Scola e Marco Risi

Raffaello Fusaro incontra Silvia Scola e Marco Risi la sera del 3 luglio, all'interno del Festival Sere d'estate al Castello di Santa Severa.

Silvia Scola presenta: “Chiamiamo il babbo. Ettore Scola. Una storia di famiglia”. Un racconto intimo e profondo di vita privata e storia del cinema tratteggiato da lei e Paola, figlie del regista.

Marco Risi racconta la sua vita accanto al padre Dino in “Forte respiro rapido”. Il figlio torna sui suoi passi, lungo il percorso in cui è diventato figlio, lungo le svolte che l’hanno liberato dal padre. Non siamo di fronte a un padre qualunque, e neanche a un figlio qualunque.

Appuntamento il 3 luglio, alle 21, al Castello di Santa Severa.