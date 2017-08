Castello di Santa Severa: open day fotografico

Open day fotografico al Castello di Santa Severa. Domenica 3 settembre al Castello di Santa Severa, dalle 10 alle 18, si potrà partecipare a un open day fotografico con Massimiliano Oliverio e Massimiliano Falso.

Partire dalle origini per creare qualcosa di nuovo, vivere la fotografia come avventura culturale e personale ripercorrendo luoghi delle nostre origini in una giornata di shooting fotografico sul set naturale del complesso monumentale del castello di Santa Severa. Questo l'obiettivo dell'iniziativa.

Il progetto Visual Light a cura di Big D S.r.l vuole sensibilizzare i partecipanti attraverso un viaggio fotografico di luoghi caratteristici del nostro paese, e rappresentare la bellezza del patrimonio artistico italiano, creando un connubio tra l’armonia della figura umana ed il paesaggio circostante.

Per partecipare a questo evento GRATUITO occorre essere muniti di accredito. Per essere accreditati all'evento si può inviare una mail al seguente indirizzo: eventi@big-d.it.