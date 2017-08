Castello di C'Arte 2017 - Sesta edizione a Montelibretti

L’Associazione Culturale FREE CLUB di Montelibretti presenta la sesta edizione della manifestazione artistico-culturale CASTELLO DI C’ARTE, che si svolgerà come di consueto nel centro storico di Montelibretti, in provincia di Roma, nei giorni 25, 26, 27 agosto 2017.



L’Associazione Culturale FREE CLUB nasce nel dicembre 2010 a Montelibretti (RM) dal fermento culturale di un gruppo di giovani, amici appassionati di musica, pittura, fotografia, letteratura che decidono di riunirsi regolarmente, per portare qualcosa di nuovo in provincia. Da subito si impegna nel sociale iniziando a pianificare l’organizzazione di concerti, eventi, manifestazioni culturali e quant’altro.

CASTELLO DI C’ARTE è ormai divenuto appuntamento fisso per migliaia di appassionati di musica, cinema, fotografia, pittura e arte di strada, l’organizzazione di eventi musicali come SELVA GRANDE MUSICA, di sensibilizzazione verso il rispetto dell’ambiente e il riciclo come ECO FREE, e gestisce da 5 anni la Biblioteca –Centro Culturale «Nerina Poltronieri», nella quale svolge attività ricreative come Cineforum, Corsi di lingue, fotografia, supporto allo studio e servizio bibliotecario. L’Associazione è stata tra i fautori e per quattro anni parte fondamentale della prima web radio della Sabina Romana «Radio Manzo».



Castello di C’Arte è…«C Apostrofo ARTE» è il motto che più rappresenta la manifestazione, un gioco di parole che unisce ARTE e TERRITORIO, localizzando in uno dei bellissimi centri storici della Sabina Romana, una manifestazione che tocca tutte le arti arrivando a soddisfare un target sempre più ampio di utenti da tutto il centro Italia e non.



Castello di C’Arte è la roccaforte degli artisti, tre giorni immersi in un borgo medievale dagli scorci caratteristici, circondati da grande musica sul palco principale, artisti di strada, estemporanee, live set, mostre ed esposizioni nei vicoli del centro storico, ma anche artigianato ed enogastronomia nella bellissima piazza del paese.



Come ogni festival che si rispetti, ampia è l’offerta enogastronomica, pronta a soddisfare qualsiasi gusto. Nella piazza principale troverete Food truck di ogni genere, dai panini alla pasta, dai fritti, al vegetariano e i dolci. Sempre nella piazza principale troverete L’OSTERIA DEL CASTELLO, in partnership con l’Associazione, che offre una vasta selezione di vini italiani, ottima birra e servizio bar. All’accesso e durante il percorso mostre-artisti-artigianato ci saranno dei punti di ristoro e infopoint FREE CLUB dove poter ricevere informazioni, degustare una buona birra, partecipare alle iniziative e contribuire alla crescita del festival con una donazione o attraverso l’acquisto del merchandising ufficiale.





PROGRAMMA UFFICIALE – VI EDIZIONE:



VENERDI’ 25 AGOSTO 2017

ore 17:00 - Apertura percorsi artistici e mercatini artigianato

ore 19:00 - Apertura stand gastronomici e punti di ristoro

ore 22:30 – Concerto di: ROBERTO BILLI



SABATO 26 AGOSTO 2017

ore 17:00 - Apertura percorsi artistici e mercatini artigianato

ore 19:00 - Apertura stand gastronomici e punti di ristoro

ore 22:30 – Concerto dei: MOSEEK

ore 00:00 – DJSET ROCK di TATIANA NONDJ SELECTA (Radio Rock)



DOMENICA 27 AGOSTO 2017

ore 17:00 - Apertura percorsi artistici e mercatini artigianato

ore 19:00 - Apertura stand gastronomici e punti di ristoro

ore 22:30 – Concerto dei: VEEBLEFETZER

ore 00:00 – Chiusura della VI Edizione



PER INFO - PARTECIPAZIONE MOSTRE, ESPOSIZIONI E MERCATINI – PROPOSTE ARTISTI DI STRADA

Leonardo Angelucci 3319504139 (General Manager Evento)

Federico Angelucci 3351791251 (Responsabile Logistica, Enogastronomia, Mercatini Artigianato)

Matteo Troiani 3453359392 (Direzione Artistica Palco e Spettacoli)

Daniela Ortenzi 3286868007 (Direzione Artistica Mostre, Esposizioni)

Valeria Santivetti 3387777792 (Direzione Artistica Spettacoli di Strada)

Massimiliano Piras 3332902630 (Responsabile Sicurezza e Servizi)