Il fantastico Castello di Babbo Natale a Lunghezza

Può accontentarsi di un semplice appartamento o di una sola casa il grande Babbo Natale? Certo che no! Infatti anche quest’anno sarà il maestoso maniero ad ospitare il grande personaggio.

Si accendono i riflettori sul Fantastico Castello di Babbo Natale a Lunghezza, Roma. Dal 10 novembre 2019 fino al 29 dicembre 2019, Roma, al centro dell’Italia, diventa la Capitale del Natale! Preparativi in pompa magna per il Signore assoluto delle feste: Babbo Natale! Il grande vecchio (sempre molto giovanile) per l’Italia ha scelto una residenza all’altezza del suo rango: un vero castello!

Il Castello di Lunghezza, già famoso per essere la sede de “Il Fantastico Mondo del Fantastico”, dal 10 novembre al 29 dicembre, si trasformerà nel “Fantastico Castello di Babbo Natale”, il cui popolo (Elfi, Folletti, Maghi, Giocattolai, Pasticcieri, Babbonataline, Principesse ed Eroi, e…ccetera) donerà fascino e indimenticabile magia ai visitatori. Il Natale al Castello si prepara ad essere un evento unico nel suo genere, come non si è mai visto e non se ne vedrà altrove, né in Italia né in Europa; troppe sorprese, tante follie, ed una grande e scatenata fantasia!

Tutti insieme fantasticamente, nell’antico maniero con i suoi mirabolanti spazi, nel grande parco ricco di incontri, visioni, eventi ed esperienze meravigliose accanto ad uno spiegamento di servizi al servizio del pubblico. Con la sua scelta Babbo Natale regala un sogno ad occhi aperti ai fanciulli di tutte le età!

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Sito ufficiale: http://www.fantasticocastellodibabbonatale.it

Telefono: 06.2262880

Canale Facebook: https://www.facebook.com/fantasticocastellodibabbonatale/

Instagram: https://www.instagram.com/fantasticocastellobabbonatale/