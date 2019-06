I segreti di Castel Sant’Angelo

La storia del Castello è strettamente legata alla storia di Roma: da antico Mausoleo dell’imperatore Adriano divenne baluardo per la difesa della città da nord, residenza pontificia nel Rinascimento e prigione nel corso dei secoli successivi.

La visita dei suoi ambienti, come l’antica sala delle urne e l’appartamento di Paolo III Farnese, ci consentirà di ripercorrere la sua lunga storia attraverso le importanti trasformazioni subite nel corso dei secoli. Si conosceranno le vicende di celebri personaggi che qui furono incarcerati e condannati a morte come Beatrice Cenci, per poi arrivare a godere della splendida vista della città dalla Terrazza dell’Angelo.

Appuntamento h. 10.00 di fronte all’ingresso del Castello, Lungotevere Castello, 50 Costo della visita guidata, comprensivo del noleggio della radioguida: intero 11€ + biglietto 5€; under 18 6€; minori 10 anni 1€ per noleggio della radio (facoltativo). Tra i 18 e i 25 anni biglietto agevolato al costo di 2€.



N.B. Il biglietto d’ingresso a Castel Sant’Angelo ha un costo di 14€, ma la nostra visita è organizzata in modo da usufruire dell’iniziativa della direzione di proporre un ingresso ridotto di 5€ per chi visita il complesso entrando tra le 9.00 e le 11.00.



Durata visita: 2 ore



Per prenotare mandateci una EMAIL: romaadhoc@gmail.com, lasciando nome, numero di partecipanti e un recapito telefonico. In alternativa potete chiamarci ai numeri: 324 5815028 – 324 0950351 (preferibile email). Prenotazione obbligatoria.