A Castel Sant'Angelo omaggio a Claude Debussy

Continua il grande successo di Sere D’Arte, la rassegna nell’ambito di Art City 2018, la programmazione del Polo Museale del Lazio diretto da Edith Gabrielli, curata da Cristina Farnetti e dedicata alla musica classica e barocca con incursioni nel moderno e contemporaneo che prende vita tra le mura di Castel Sant’Angelo.



Giovedì 9 agosto alle 21 appuntamento con Alessandro Stella, uno dei pianisti più di spicco del panorama italiano, in concerto con Midwinter Spring – Debussy I, il primo dei due omaggi che Sere d’Arte dedica a Claude Debussy, compositore cardine del Novecento, di cui cade quest’anno il centenario della morte.



Alle musiche del rivoluzionario compositore francese che ha trasformato l’estetica musicale esaltando la sensibilità evocatrice e l’intensità della brevità del suono, il pianista alternerà estratti del suo ultimo album Midwinter Spring, le miniature pianistiche del compositore georgiano Giya Kancheli e brani minimalisti di Arvo Pärt, fra i più noti compositori contemporanei a livello mondiale.



Sere D’Arte fa parte delle tante iniziative del Polo Museale del Lazio per la valorizzazione di Castel Sant’Angelo, come la creazione di nuovi percorsi di visita, il restauro degli strumenti musicali qui conservati e quello delle Olearie di Urbano VIII, appena restaurate e visitabili per la prima volta, e la mostra recentemente inaugurata “Armi e potere nell’Europa del Rinascimento”, dedicata al mondo delle armi in età rinascimentale.



Sere D’Arte inserisce nell’ambito di ArtCity 2018, la programmazione del Polo Museale del Lazio diretto da Edith Gabrielli che da giugno a settembre offre ai cittadini della Capitale e ai tanti turisti in visita nel nostro Paese oltre 150 iniziative, fra arte, architettura, letteratura, musica, teatro, danza e audiovisivo nei luoghi più belli del patrimonio storico artistico e archeologico del territorio laziale e che nella scorsa edizione ha registrato complessivamente quasi 600.000 presenze.



Gli eventi sono accessibili con il biglietto unico per un ingresso a Palazzo Venezia e uno a Castel Sant’Angelo fino a esaurimento posti



• intero € 15,00



• ridotto € 7,50



seredarte@gmail.com



+39 06 32810410



(dal lunedì al venerdì ore 9-18 e il sabato ore 9-13)



La prenotazione è prevista per un numero limitato di posti, garantiti solo entro 30 minuti prima dell’orario d’inizio dello spettacolo.