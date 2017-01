Castel Sant'Angelo e le sue trasformazioni

In occasione dell'ingresso gratuito previsto per la prima domenica del mese abbiamo deciso di visitare il famoso Mausoleo di Adriano, più noto come Castel Sant'Angelo. Fatto edificare dall'imperatore Adriano come sepolcro fu utilizzato dai suoi successori fino a Caracalla e subì numerose trasformazioni nel tempo. Venne, infatti, utilizzato come sede papale e adattato anche a tribunale e prigione in virtù della sua struttura solida e fortificata. Partecipando alla visita avremo modo di conoscere insieme tutte le trasformazioni che ne hanno man mano modificato l'aspetto e le numerose leggende legate ad un posto così importante…