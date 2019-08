Weekend "Ora o mai più": sconti fino al 70% a Castel Romano

Occasioni sino al 70% di sconto, con lo swing di Peggy Sue &The Dynamites stanno per arrivare a Castel Romano Designer Outlet i prossimi 24 e 25 agosto nel weekend "Ora o mai più".

L'outlet della Capitale, infatti, ha in programa eccezionali occasioni di shopping con riduzioni fino al 70% sul prezzo outlet in moltissimi negozi del Centro McArthurGlen.

Sconti fino al 70% nei negozi dei migliori marchi

Proprio il 70% su tutta la collezione primavera estate è lo sconto che sarà applicato da brand come Patrizia Pepe, Karl Lagarfield, Guess per lei e da Massimo Rebecchi e Napapjiri per lui. Stessa percentuale di sconto sarà prevista da Lori Blu e Boggi Milano, ma su articoli selezionati. Durante il weekend, gli articoli acquistati potranno essere personalizzati gratuitamente dall'artista Rocco Montanaro con borchie, Swarovski, iniziali.

Peggy Sue & the Dynamites

Sabato e domenica dalle 18.30 si balla con la strepitosa swing vintage band Peggy Sue & the Dynamites, quartetto romano formato da voce femminile, chitarra, contrabbasso e batteria, che ripropone i più grandi successi degli anni '50 e '60, da Elvis a Brenda Lee a Little Richard e moltissimi artisti dell'epoca.

La cornice, in tema con la musica, è quella della bellissima mostra fotografica del King of Paparazzi Rino Barillari "40 scatti della mia Dolce Vita", in cartellone fino al 31 agosto, che ritrae i più grandi divi italiani e internazionali in una splendida Roma cinematografica, la celebre "Hollywood sul Tevere".