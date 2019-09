Inaugurazione del Cantiere delle Arti

Sabato 21 settembre, dalle 10 alle 19, l'associazione Cantiere delle Arti inaugura la sua sede in corso della Repubblica 79 a Castel Gandolfo.

L'associazione nasce dalla sinergia di tre artisti, Claudia Di Mario, Doda Angeletti e Marco Splendori, nasce come spazio di convergenza dei loro diversi punti di vista su una visione comune.

Con-di-visione che crea sinergie e si muove all'interno di un luogo fisico dove si materializza una filosofia comune sull'arte, una dimensione in continuo divenire della quale ognuno è un ingranaggio.

Presso la sede, lungo il corso di Castel Gandolfo, un'area espositiva e uno spazio per diversi corsi e workshops già in calendario, tra i quali ceramica, scultura, creare con i tessuti e riciclo creativo per adulti e bambini.

Durante l'inaugurazione una piccola mostra dei lavori dei tra artisti che hanno dato vita all'associazione e sarà possibile ricevere informazioni sulle varie attività in programma.