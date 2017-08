Castel Gandolfo Food Truck Festival. Nella splendida cornice del Lungolago di Castel Gandolfo, circondati dalle sponde dell’antico Lago Albano che ogni estate si riempiono di giovani in cerca di divertimento, Food Truck Festival è un nuovo evento targato CastelliExperience in collaborazione con La Stanza Delle Meraviglie. Un evento unico per scoprire le bontà dello street food in una cornice suggestiva.

Da venerdì 15 a domenica 17 settembre 2017, un intero weekend con prodotti della gastronomia italiana e non solo, tanta birra artigianale, spettacoli, musica e divertimento assicurato per ogni età. Live concert, Dj set, area luna park, calcio balilla e ping pong.