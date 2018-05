Castel di Tora e il Lago del Turano

Una domenica alla scoperta della bassa Sabina, nella zona del lago del Turano, dove scoprirete due dei Borghi più belli d'Italia.

Il lago, realizzato artificialmente nel 1939, è una vera gemma incastonata all'interno di una rigogliosa riserva naturale, ed il borgo di Castel di Tora, vecchio di almeno mille anni, si è trovato pochi decenni fa a rispecchiarsi nelle sue limpide acque.

Dopo un divertente Pic Nic, con vino e musica, sulle rive del lago; ci si sposterà presso Collalto Sabino.

Programma e Informazioni di Viaggio

Ore 10,00: Appuntamento a Piazzale del Verano di fronte la Basilica di San Lorenzo fuori le Mura.

Ore 10,15: Partenza per il Lago del turano, è prevista una sosta lungo il viaggio.

Ore 12,30: Arrivo a Castel di Tora e inizio visita guidata.

Ore 13,30: fine della visita guidata e PIC NIC in riva al Lago .

Ore 15,15: Partenza per la Collalto sabino

Ore 15,45: Arrivo a Collalto sabino e Inizio Visita Guidata

Ore 17,30: Ritrovo al Pullman e partenza per Piazzale del Verano

Ore 19: Arrivo a Piazzale del Verano

NB: Questo è un itinerario "avventura & natura": è obbligatorio indossare scarpe da trekking o scarpe da ginnastica.

COME PRENOTARSI:

Per prenotarsi è possibile acquistare il biglietto sul sito www.tubevieioguido.it a 20€ (15€ per Under 30 utilizzando CODICE SCONTO U30).

COSA INCLUDE IL BIGLIETTO: Il biglietto include il viaggio di andata e ritorno a bordo del pullman, la visita guidata di Castel di Tora e di Collalto Sabino e le bevande che saranno servite durante il Pic Nic (acqua, vino, coca..)