Castagnole per Pagliacci, laboratorio per bambini e giochi di Carnevale

Un laboratorio di decorazione dolci per far conoscere ai bimbi la tradizione culinaria legata al periodo del Carnevale. I piccoli, seguiti da due esperte animatrici, immergeranno le deliziose palline nel cioccolato bianco e decoreranno i volti bianchi dei pagliacci con pasta di zucchero e caramelle. Non mancheranno giochi a tema carnevalesco, da alternare ai momenti di "lavoro", e una gustosa merenda per tutti!

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 21 febbraio: initinere.scoprirepercorrendo@gmail.com

Info: www.facebook.com/initinere.scoprirepercorrendo