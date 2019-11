Torna ad Anzio la "Castagnata di novembre" 2019. L'appuntamento, ormai giunto alla sua 18esima edizione, celebra l'autunno nella località di mare alle porte di Roma e permette ai visitatori di gustare i sapori autunnali insieme a quelli della tradizione marinara locale.

La castagnata di novembre ad Anzio

Caldarroste, vino novello, dolci tipici di autunno si accompagneranno alla frittura di pesce, al pesce alla griglia e alle carni cotte alla piastra. Non il solito appuntamento enogastronomico , dunque, ma una festa vera e propria, in un'atmosfera rilassante, familiare, accogliente.

L'evento ha, inoltre, un aspetto benefico che spinge l'organizzazione del Comitato Festeggiamenti Anzio a rinnovare anno dopo anno la Castagnata. Tutto il ricavato della manifestazione andrà in beneficenza per scopi caritativi in collaborazione con la Caritas e altre realtà sociali.

Aapuntamento sabato 9 e domenica 10 novembre ad Anzio per gustare caldarroste, vino, pesce fritto e per stare insieme in allegria approfittando anche delle bellezze di Anzio.