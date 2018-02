Christian Marazziti, Ricky Memphis e il cast di "Sconnessi" incontrano i fan

Un imperdibile meet&greet al Coin Excelsior di Roma attende il pubblico: giovedì 22 febbraio dalle ore 17.00 saranno ospiti del department store in via Cola di Rienzo il regista Christian Marazziti e gli attori Ricky Memphis, Eugenio Franceschini e Lorenzo Zurzolo.



In occasione dell’uscita del nuovo film "Sconnessi" - nelle sale dal 22 febbraio - a partire dalle 17.00 il regista e il cast racconteranno la loro esperienza, saluteranno i fan e saranno a disposizione per foto e autografi a tutti i presenti.



In questa divertente e intelligente commedia Ettore (Fabrizio Bentivoglio), noto scrittore, guru dell’analogico e nemico pubblico di internet, in occasione del suo compleanno porta tutta la famiglia nel suo chalet in montagna, e cerca di creare finalmente un legame tra i suoi due figli, Claudio (Eugenio Franceschini), giocatore di poker on line, e Giulio (Lorenzo Zurzolo), liceale nerd e introverso, con la sua seconda moglie, la bella, giovane e un po’ ‘naif’ Margherita (Carolina Crescentini), incinta al settimo mese. Al gruppo si unisce anche Achille (Ricky Memphis), fratellastro di Margherita appena cacciato di casa dalla moglie, e a sorpresa arriva anche Palmiro (Stefano Fresi), il fratello bipolare di Margherita e Achille, fuggito dalla casa di cura.

Quando il gruppo rimane improvvisamente senza connessione internet, tutti entrano nel panico...e le conseguenze saranno rocambolesche. I segreti e le convinzioni dei protagonisti verranno presto ribaltate, la “sconnessione” li metterà di fronte a tutte le loro insicurezze e dovranno resettare e ripartire.