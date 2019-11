Il Casino Massimo Lancellotti e le pitture su Dante, Ariosto e Tasso

La "Comedia" e altri poemi narrati dai Nazareni



All’esterno scrigno di antichità, all’interno un viaggio figurativo attraverso i più grandi poemi della letteratura italiana: la Divina Commedia, l’Orlando Furioso e la Gerusalemme Liberata.

Un cancello si apre su un meraviglioso giardino all’italiana, che alterna siepi ben curate a ruderi antichi. Il tutto culmina nella colossale statua di Giustiniano, opera di Arcangelo Gonnelli che, specchiandosi nella fontana, dirige lo sguardo verso il villino rinascimentale, antico luogo d’evasione, riflessione ascetica e calma interiore.

All’interno è possibile ammirare gli affreschi dei Nazareni, dei pittori che portarono una ventata di Romanticismo Tedesco a Roma. Il loro stile si ispira al primo rinascimento italiano: Botticelli, il Perugino, Cosimo Rosselli, ma non manca di omaggi anche ai grandi Leonardo, Michelangelo e Raffaello.

Un'occasione unica per compiere un viaggio letterario e artistico dalla selva oscura Dantiana alla Gerusalemme di Tasso.



