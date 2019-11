Il Casino Ludovisi e il Cosmo di Caravaggio, apertura speciale

Grazie ad un’apertura speciale e a noi riservata, sarà possibile visitare il Casino dell’Aurora Boncompagni-Ludovisi, attuale residenza dei Principi di Piombino.

Il Casino cinquecentesco è ciò che rimane della Villa Ludovisi, il cui giardino era considerato il più bello del mondo, decantato da grandi poeti tra cui il celebre D’Annunzio, ormai distrutto dall’urbanizzazione. All’interno, una prospettiva vertiginosa del Tassi apre la visione all’Aurora del Guercino, splendido esempio di arte emiliana. Il casino custodisce anche l’unica opera murale di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, un irriverente olio su muro che realizzò per il suo maggior protettore di Roma: il Cardinal del Monte, con significati alchemici e astronomici complessi.

Visita a numero chiuso



Appuntamento in Via Lombardia, 44 alle ore 14:45



Div. Abili: barriere architettoniche parziali

Non adatta agli amici a 4 zampe!



Quota di partecipazione all inclusive (visita guidata, biglietto ingresso e radio auricolare, se necessaria): Intero € 28,00; Convenzionati € 27,00; Under 25: € 26,00; Under 18: € 20,00 (biglietto di ingresso)



Modalità di pagamento: in loco



Prenotazione obbligatoria su: associazioneculturalecalipso@yahoo.com o telefonando a 3401964054



Tutte le altre informazioni su:

https://associazioneculturalecalipso.com/2018/04/23/il-casino-ludovisi/