CascinfarsettiArt 8

CASCINA FARSETTIART 2018



Giunge all’ottava edizione la manifestazione CascinafarsettiArt divenuta itinerante.

L’esposizione fotografica a cura del Centro Sperimentale di fotografia quest’anno

Si svolgerà nello splendido spazio di Palazzo Velli expo nel cuore di Trastevere.

Dal 27 al 30 settembre 2018



Vernissage Giovedi’ 27 settembre ore 18,30

Ingresso libero





Altre visioni

L’arte supera il presente e ipotizza il futuro. La creazione artistica, nella sua totalità, rimanda alla totalità del mondo, svelando ed esaltando quelle che sono le sue forze fisiche, psichiche. Come non mai l’artista oggi diviene allora lo sciamano, il demiurgo, l’alchimista che irrompe prepotentemente nel quotidiano con le sue rivelazioni, con le sue riflessioni e sta ad indicarci la verità che non abbiamo trovato. L’artista sa dove vedere. Il dono della veggenza per l’artista assume il significato di opporsi alla realtà e di proporre, in molti modi diversi, nuove soluzioni di vita.L’arte indica, nelle sue forme molteplici, l’alternativa .L’artista, organizza lo spazio, la messa in scena, creando l’ordine delle cose, il passato e il futuro che si identifica con il desiderio di dar luce ad un mondo nuovo, in cui ferite e angosce siano risanate, in cui possa finalmente trionfare la bellezza e la poesia. Altre Visioni racconta di un mondo possibile.

Vincitore della Call altre visioni Daniela Di Lullo





Con la partecipazione di:

Gaia Adducchio, Olmo Amato, Angela Maria Antuono, Michele Cirillo, Antonio Cossa, Gaetano De Crecchio, Linda De Nobili, Josiane Keller, Pasquale Liguori, Elisabetta Marangon, Roberta Marsigli, Federica Rossi, Agnese Samà, Carla Sardo Sutera, Nordine Sayot, , Eleonora Scopi, Lucia Simone, Nina Smidek, ed Eva Tomei.



Per la prima volta:

Maurizio Casale, Tomas Fabi, Vanessa Proietti, e Serena Scialanga



Durante la kermesse: presentazioni libri, letture portfolio a cura dei partecipanti

Info

www.cascinafarsettiart.it

tel.06.5344428 -3385785977

info csfadams@tiscali.it



Palazzo Velli Expo

Piazza S.Egidio 10 Roma