Vigne Nuove: musica dal vivo al Casaletto

A Vigne Nuove da molti anni c'è un luogo di vita e aggregazione pensato per le persone disabili, a gestirlo, per conto della ASL ROMA1, due cooperative: Il Brutto Anatroccolo e Idea Prisma '82; chi lo frequenta lo chiama "Il Casaletto". Molti lo conoscono e lo frequentano per la rassegna di cinema all’aperto “Arena Lumière” che ogni estate si svolge nel giardino del Centro diurno e della Casa famiglia “Fratelli Lumière”.

Al Casaletto cinema e musica dal vivo

Quest’anno il Casaletto ha invece deciso di chiudere la stagione estiva organizzando un' ulteriore occasione di socializzazione e integrazione aperta a tutti gli abitanti del Municipio e ad ingresso gratuito.

Per una domenica "Il Casaletto" si aprirà alla musica e alla cultura: un’apertura straordinaria al territorio e ai suoi abitanti.

Questo il programma della giornata di Domenica 17 settembre:

- Ore 18:

Musica swing e jazz dal vivo

The Gramophone

Francesca Ciommei e Alberico Di Meo

- ore 20 circa:

musica dal vivo con i

Waterline – Dire Straits Tribute Band.

A partire dalle ore 18 aperitivo offerto dai ragazzi della Casa famiglia.