Venerdì 6 settembre 2019 dalle ore 18:30, a Piazza Balsamo Crivelli (RM), si terrà l’iniziativa “1974- 2019 Casal Bruciato ricorda Fabrizio Ceruso: incontro con Tano D’Amico”.



Quest'anno ricorrono 45 anni dall'assassinio di Fabrizio Ceruso, ucciso dalla polizia il 7 settembre 1974 durante una manifestazione a San Basilio per ottenere le case popolari.

Da sabato 31 agosto a domenica 8 settembre, in occasione di questo anniversario, il percorso #RomaNonSiChiude ha lanciato una mobilitazione in ricordo di Fabrizio Ceruso nei diversi luoghi che furono attraversati dalle lotte di quei giorni.

L’esigenza di recuperare questa pagina della nostra storia nasce dalla constatazione che il tema del diritto alla casa torna a farsi urgente dopo l’approvazione del “Decreto Sicurezza” che ha trovato nella città di Roma la sua prima applicazione il 15 luglio con lo sgombero dell’occupazione di via Cardinal Capranica.

A Casal Bruciato, teatro di una forte rivolta popolare durante tutti gli anni ‘70, venerdì 6 settembre, incontreremo Tano D’Amico, fotografo e militante, che con le sue bellissime opere ci farà rivivere, senza filtri, l’atmosfera e le speranze che si respiravano in quel periodo. Attraverso le testimonianze di Tano D'Amico e degli abitanti di Casal Bruciato, cercheremo di capire insieme cosa di quell'esperienza collettiva può essere recuperato e cosa, invece, va attualizzato, per rispondere in maniera efficace all'emergenza abitativa odierna.



Alla fine della mostra ci sarà una cena popolare (7€) con musica dal vivo con la BandaJorona (ore 20:00) all’interno della Casa del Popolo di Potere al Popolo! - Roma (via Sebastiano Satta 39) e la proiezione del documentario “San Basilio, storie de Roma” (ore 21:30).



Ricordiamo il passato per leggere il presente e costruire il futuro.



Per informazioni dettagliate sul programma della giornata:

https://it-it.facebook.com/events/902642560119759/



Per informazioni sull’intera settimana di mobilitazione lanciata da #RomaNonSiChiude:

https://www.facebook.com/RomaNonSiChiude/

https://www.facebook.com/events/825979301131099/



La Casa del Popolo - Casal Bruciato nasce a febbraio 2019 da un gruppo di studenti, lavoratori, disoccupati. È un luogo sottratto all’abbandono e restituito alla città come spazio di condivisione e socialità ma dove cominciare anche percorsi di mobilitazione a partire dalle nostre concrete esigenze: dal lavoro al territorio, dalle scuole alle università, dalla casa alla sanità.

https://www.facebook.com/CasaDelPopoloCasalBruciato/