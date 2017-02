La casa degli spiriti al Teatro Tor Bella Monaca - Sul palcoscenico del Teatro Tor Bella Monaca dall’8 al 12 febbraio 2017 approda lo spettacolo/evento La casa degli spiriti, dall’omonimo romanzo di Isabel Allende, drammaturgia di Dani Horowitz, regia di Claudia Della Seta e Glenda Sevald.

A mettere in scena lo spettacolo Afrodita Compagnia Teatro Mobile – Teatro Arabo- Ebraico Di Jaffa-Terre Vivaci, composta da 17 attori di provenienza araba, israeliana ed europea. Con Licia Amendola, Mira Awad, Lorena Bassi, Sofia Diaz, Matteo Febo, Ciro Carlo Fico, Federica Flavoni, Riccardo Floris, Daniela Giovanetti, Maurizia Grossi, Emanuela Mascherini, Barbara Porta, Adriano Saleri, Tamara Stiel, Gregorio Valenti, Luca Veresani, Stefano Viali.

Cile. Una dittatura. Alba torna a casa da suo nonno, scampata dai torturatori. Non usciranno mai dall’enorme cucina vuota. Alba e suo nonno: due funamboli. Lui aspetta di morire in pace, lei combatte per vivere. Lei cucina e lui corre sulla sedia a rotelle. Si odiano, si amano, l’uno è il carnefice dell’altra, eppure è la creatura che più ama al mondo. Tutti gli altri sono morti, spariti, partiti per sempre. Insieme, da due punti di vista opposti, ricostruiranno il disegno di due vite. Con l’aiuto dei morti. Con l’aiuto dell’arte del cucinare. Alba prepara il pasto, per il pubblico. Per ringraziarli. Senza gli spettatori non ce la faremo mai ad evocarli, gli spiriti. Una storia d’amore, di magia, di orgoglio, di famiglia.