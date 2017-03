La Casa Editrice NeoClassica presenta i volumi di Raffaello De Rensis

Giovedì 23 marzo alle 17.30 presso il Museo degli strumenti musicali dell’Auditorium / Parco della Musica di Roma, si terrà l’evento di presentazione dei volumi scritti dall’autore Raffaello De Rensis “Franco Faccio – Arte, scapigliatura, patriottismo” e “Francesco Cilea”, editi dalla casa editrice NeoClassica.

Gli editori di NeoClassica dichiarano: «Siamo veramente felici e orgogliosi di essere riusciti a riportare alla luce queste preziosissime testimonianze sulla musica e sull'arte di Otto-Novecento. Raffaello De Rensis, purtroppo a lungo dimenticato, tratteggia con grande intelligenza e lucidità le figure di due artisti imprescindibili per l'arte e la musica di quell'epoca. Da una parte Franco Faccio, direttore d'orchestra alla Scala per lunghi anni, dall'altra Francesco Cilea, ottimo compositore, noto soprattutto per la sua Adriana Lecouvreur. Il recupero di queste tre figure – De Rensis compreso – non sarebbe comunque stato possibile senza l'aiuto di Cecilia Gobbi, sua erede e appartenente a una famiglia musicalissima, e il supporto dell'Istituto italiano per la storia della musica, fondato da De Rensis stesso e attualmente nelle ottime mani del presidente Agostino Ziino».

I Relatori presenti all’evento saranno:

Michele Dall'Ongaro, presidente-sovrintendente dell'Accademia di Santa Cecilia, musicologo e compositore;

Agostino Ziino, presidente dell'Istituto italiano per la storia della musica (IISM), musicologo;

Cecilia Gobbi, presidente della Fondazione Tito e Tilde Gobbi Onlus, ed erede di Raffaello De Rensis;

Guido Salvetti, musicologo e pianista;

Antonio Rostagno, musicologo e pianista;

Johannes Streicher, musicologo.