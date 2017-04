Caruso al Teatro Olimpico

Gradito ritorno al VII Festival Internazionale della Danza di Roma della Filarmonica Romana e Teatro Olimpico per la physical dance della Compagnia del coreografo italo-africano Mvula Sungani.

Dopo il successo di due anni fa, con Il vestito di Marlene insieme alla rock band dei Marlene Kuntz, la compagnia di Mvula Sungani e l’etoile Emanuela Bianchini tornano sul palco del teatro capitolino mercoledì 26 e giovedì 27 aprile (ore 21) per la nuova creazione Caruso, omaggio all’Italia e a due artisti che negli ultimi secoli l’hanno resa grande nel mondo: Enrico Caruso e Lucio Dalla. A ispirare Sungani il trentennale dell’incisione della canzone Caruso, brano di grande ispirazione e di successo internazionale (con oltre cento versioni in diverse lingue), scritto e musicato da Dalla e dedicato al grande tenore celebrato in tutto il mondo.

Arie d’opera cantate da Caruso e canzoni interpretate da Dalla, intervallate da musiche popolari e da composizioni originali eseguite dal vivo dall’ensemble siciliano Unavantaluna, , in un mix fra tradizione e innovazione, saranno rese “tridimensionali” grazie alla Bianchini e alla physical dance che contraddistingue la compagnia eclettica, di estrazione contemporanea, fondata da Mvula Sungani: tecnica di danza contemporanea ideata in Italia e riconosciuta a livello internazionale, con la physical dance si darà corpo e poesia ad un lavoro coreografico che baserà la propria struttura sull’alternanza di quadri evocativi con quadri moderni. Alle nuove creazioni si uniscono alcune coreografie in tema tratte dal repertorio della compagnia.