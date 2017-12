Cartoon's Xmas Party - Cristiani D'Avena Live

Dopo il pranzo Natalizio, per digerire con stile, al Drake c'è il Cartoon's Christmas Party, con i CdA - Cartoon Boy Band "i Cristiani d'Avena" LIVE e una TOMBOLATA!



Le più famose sigle dei cartoni animati riarrangiate in chiave rock, pop, funky ska, raggae dagli anni 70 ai giorni d'oggi come: Jeeg Robot, L'uomo Tigre, Mazinga, Ufo Robot, Dragon ball, Mila e Shiro e tantissime altre... tutto con video proiezioni e sketch.



LA BAND:

La Band si forma con l' obiettivo di poter far ascoltare le sigle dei cartoni animati più belle, riproponendo i temi di personaggi di culto, tra i quali Jeeg Robot e l’ Uomo tigre, Pollon e Dragon ball, Mila e Shiro e Pokémon…e molte altre ancora!



Con la propria energia e il proprio groove, i “Cristiani d’ Avena“, sanno come far rivivere agli spettatori quelle due ore passate da bambini di fronte alla TV, aspettando il proprio cartoon preferito, grazie anche ad uno show coreografico, costruito ad hoc con momenti divertenti, video e tanta buona Musica.