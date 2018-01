Cartoon Carnival Party al Largo. Hanno suonato al Lucca Comics & Games, al COMICON di Napoli, durante il Festival di Sanremo e recentemente ospiti alla Vita in Diretta su Rai Uno. Hanno riempito le grandi serate a tema in tutta Italia e collaborato con i Gem Boy e con il RE Giorgio Vanni. Sono i CdA - Cartoon Boy Band "i Cristiani d'Avena".

Il loro repertorio di sigle dei cartoni dagli anni 70 fino a oggi:

Mazinga, Pokemon, Devilman e Detective Conan.

I Simpson, L'uomo Tigre, Dragon ball, Yattaman e moltissime altre!!!

Se dovevamo chiamare una band di cover, abbiamo chiamato la migliore! (cit).

Opening Act della serata: il grande Dasinger Z - "1st World Tribute of: Isao Sasaki, Ichirō Mizuchi, and more" che aprirà questo fantastico evento con 15 minuti di show cantando le più grandi sigle giapponesi che hanno segnato la nostra infanzia, come Mazinga e Ufo Robot !

A seguire: TJ Unicorno (from 90 Special) con un repertorio di remix totalmente folli tra house e punk anni 90, Battisti e David Guetta per farci ballare tutta la notte.