Il complesso dell'ex-Cartiera Latina Ripercorrermo insieme le fasi storiche e produttive di questa interessante struttura industriale e ne visiteremo le diverse sale di produzione. Dal Medioevo al XX secolo questo impianto produttivo ha visto l'alternarsi di varie tipologie di produzione. Dall'iniziale follatura della lana, al suo utilizzo per la disinfezione delle lane dei materassi durante la peste del 1656. Nell'800 cambia tipologia di "prodotto creato": dalla macinazione della vallonea per la concia delle pelli, alla mortella per la preparazione di medicamenti fino ad arrivare alla macina dei colori per le fabbriche di ceramiche. Dal 1900 e per i successivi quarant'anni l'impianto viene convertito nella cartiera per la produzione di carta per l'editoria e i suoi prodotti distribuiti in tutt'Italia. Appuntamento: h. 11,00 - Via Appia Antica, 42 Durata: 1h Info: puntoappia@parcoappiaantica.it Biglietti: Per partecipare è sufficiente possedere la carta amici del parco, chi non ne fosse in possesso può acquistare il ticket "Partecipazione/Carta Amici del Parco" I biglietti acquistati non sono rimborsabili, è possibile cedere il proprio biglietto di ingresso previa comunicazione della variazione del nominativo all'indirizzo mail: infopointappia@gmail.com N.B. La visita si svolgerà anche in caso di pioggia trattandosi di una struttura completamente al chiuso. Acquisto biglietti su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cartiera-latina-visita-guidata-31963590961