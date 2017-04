Passeggiata lungo il II miglio della via Appia Antica, con visita al Complesso dell'Ex Cartiera Latina - oggi sede dell'Ente Parco - e al Sepolcro di Priscilla, con aperitivo finale al calare del sole. Punto di partenza: V. Appia Antica 42 presso, h.17.00 Arrivo: V. Appia Antica 60, presso Punto Informativo Appia Antica Durata: 2 ore + aperitivo Distanza: 1 km a/r Mezzi pubblici per raggiungere il punto di partenza: Bus 118-218 (Fermata Domine Quo Vadis) Mezzi pubblici disponibili a fine visita: Bus 118-218 (Fermata Domine Quo Vadis) Parcheggio: Si, su V. Appia Antica o parcheggio gratuito Ente Parco V. Appia Antica 50 Accessibilità: strada asfaltata/sterrato PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cartiera-latina-e-sepolcro-di-priscilla-visita-guidata-e-aperitivo-32349563415 I biglietti non sono rimborsabili, in caso di pioggia ed annullamento dell'attività sarà possibile utilizzare i ticket per le attività successive in programma; è possibile cedere il proprio biglietto comunicando il cambio di nominativo all'indirizzo mail:puntoappia@parcoappiaantica.it. Non sarà possibile variare il giorno dell'attività acquista dopo la prenotazione.