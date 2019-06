Carpediem Summer Night: degustazioni serali gratuite da Gelato D'Essai

Sta per partire il Carpediem Summer Night, una nuova, rinfrescante e gustosa iniziativa targata Gelato D’Essai da Geppy Sferra. A partire dal 20 giugno fino al 18 luglio, ogni giovedì alle ore 22, presso la sede di Gelato D’Essai in viale Bardanzellu, 77(Colli Aniene) tutti i clienti avranno modo di assaggiare gratuitamente una selezione di specialità, in versione finger food, del Ristorante di Gelato.

Il Carpediem è la degustazione gratuita di un gusto di gelato appena mantecato, aperta a tutti, che si svolge ogni sabato pomeriggio da Gelato D’Essai. Per diffondere e far conoscere al pubblico alcuni dei piatti molto apprezzati nel Ristorante di Gelato, sono stati organizzati per l’estate cinque appuntamenti speciali del Carpediem in versione serale.

Durante il Carpediem Summer Night il pubblico presente avrà modo di scoprire una nuova modalità di consumo del gelato artigianale; nel Ristorante il gelato non è più servito solo in un cono o in una coppetta ma viene degustato a cena, in un menu che cambia a seconda dell’offerta stagionale degli ingredienti e che gioca sulla vicinanza di sapori e sui contrasti di temperature e consistenze, come anche sugli abbinamenti per esaltare i sapori e le virtù salutari del gelato.

Il calendario delle degustazioni

Ecco le degustazioni in programma per il Carpediem Summer Night di Gelato D’Essai che si terrà solo presso la sede di Viale Bardanzellu, 77:

giovedì 20 giugno 2019 ore 22

“Bruschetta con sorbetto al pomodoro e origano”

giovedì 27 giugno 2019 ore 22

“Crema di piselli, menta, pomodorini secchi con gelato al fior di latte nobile”

giovedì 4 luglio 2019 ore 22

“Curry di pollo con gelato al cocco”

giovedì 11 luglio 2019 ore 22

“Gravalax di salmone con sorbetto di pompelmo e zenzero”

giovedì 18 luglio 2019 ore 22

“Pizza e mortadella con gelato al pistacchio di Stigliano”