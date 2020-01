Visions of the Euphoric City

A cura di Milos Zahradka Maiorana



Carole Robb - Whispers in the Night Sussurri Notturni

Inaugurazione 7 febbraio 2020 ore 18.00

7-22 febbraio 2020

Andrew Stahl - Through the City Attraverso la Città

Inaugurazione 25 febbraio 2020 ore 18.00

25 febbraio - 12 marzo 2020



Tibaldi Arte Contemporanea

Via Panfilo Castaldi 18 - Roma





La Galleria Tibaldi Contemporanea presenta il progetto Visions of the Euphoric City, a cura di Milos Zahradka Maiorana, costituito da due esposizioni interconnesse e consecutive: Carole Robb - Whispers in the Night Sussurri Notturni dal 7 al 22 febbraio 2020 e Andrew Stahl - Through the City Attraverso la Città dal 25 febbraio al 12 marzo 2020.



Le opere in mostra emergono, nel periodo del ritorno alla pittura dei primi anni ’80, come un'alternativa al discorso minimalista. Carole Robb e Andrew Stahl, entrambi vincitori del Prix de Rome, approfondiscono la conoscenza della città di Roma durante le residenze all'Accademia Britannica: le mostre sono, dunque, un richiamo postmoderno alla città e alle sue atmosfere, proponendo una sorta di Hotel California in versione felliniana.



Carole Robb - Whispers in the Night Sussurri Notturni

Le opere di Robb sono una combinazione complessa e stratificata di elementi mitici, cinematografici e poetici. Uno sguardo profano e allo stesso tempo onirico sul paesaggio notturno romano e il suo complesso urbano: immagini ed impressioni sognanti di locali notturni, gabbiotti, bancarelle di fiori. Tali scene di vita contemporanea nella metropoli vengono interposte a visioni personali, spettri che emergono dal passato ed elementi monumentali. La maggior parte di queste immagini sono state realizzate durante le passeggiate notturne nel centro di Roma; trasmettono l'immediatezza dell'haiku giapponese e rappresentano una visione poetica contemporanea, senza dimenticare l'anima archetipica della città che vive nell'inconscio occidentale. Figure illuminate nell'oscurità della notte ed immagini fantasmagoriche si sviluppano nei quadri di Robb: queste caratteristiche si riscontrano sin dai suoi primi soggiorni in città, durante le molteplici residenze all'Accademia Britannica (BSR). Le sue teste in bianco a nero sono tratte dai volti delle persone comuni incontrate per strada ma anche dai busti degli imperatori conservati al Museo Capitolino, nonché dalle star del cinema americano: dal volto aureo di Cesare all'espressione impassibile di Clint Eastwood. Tutte le opere di Robb hanno una presenza al contempo viscerale ed onirica, le cui immagini prendono vita dall'esperienza della città.



Andrew Stahl - Through the City Attraverso la Città

Durante le due residenze artistiche all'Accademia Britannica (BSR), Stahl ha accumulato una vasta trama di impressioni ed immagini tratte dal paesaggio cittadino, incluse le innumerevoli fontane. Stahl mostra, nelle sue tele, una confluenza di fotogrammi di pensiero, sensazioni, reverie, tenute insieme da un senso di euforia poetica. Dal momento in cui vide per la prima volta Munch ed altre opere dell'espressionismo nordico, Stahl si convinse che la pittura poteva essere un mezzo adeguato ad esprimere una certa visione esistenziale e Roma ha sempre rappresentato una scenografia drammatica alla base del suo assetto intellettuale/creativo. I suoi viaggi in Asia e la sua recente retrospettiva negli Emirati Arabi rivelano l'interesse di Stahl per altri modi di concepire la pittura avvicinandosi ad alcuni concetti non-occidentali legati maggiormente alla dimensione temporale, la durata del dipinto; allo stesso modo Stahl prende spunto dalla frammentazione prospettica della pittura senese e delle prime sperimentazioni cubiste. Nel lavoro di Stahl le fontane di Roma rappresentano il flusso temporale e la gioia della creazione e l'inserimento dell'elemento figurativo nell'immagine invita lo sguardo a farsi partecipe di questa esperienza.



Carole Robb

Carol Robb è nata a Glasgow in Scozia; ha studiato pittura alla Glasgow School of Art, in Scozia e all'Università di Reading, in Inghilterra. Le è stato conferito il Prix de Rome vincendo così una residenza all'Accademia Britannica (BSR). Robb è stata direttrice di un atelier alla New York Studio School fino al 2013, quando è stata nominata direttrice del Rome Art Program, un programma che porta giovani artisti dagli Stati Uniti ed Inghilterra a Roma per un intenso workshop estivo di pittura e disegno.



Andrew Stahl

Andrew Stahl ha esposto a Londra in Inghilterra, Asia e Stati Uniti. Ha ricevuto vari premi compreso l’Abbey Major Scholarship per la residenza all'Accademia Britannica a Roma e la borsa Wingate per viaggiare e lavorare nel sudest asiatico. Le sue opere si trovano in collezioni internazionali, incluse quelle del British Museum di Londra e del Metropolitan Museum di New York. Attualmente Stahl insegna pittura alla Slade School of Fine Art di Londra.



INFO



Tibaldi Arte Contemporanea

Via Panfilo Castaldi 18 - Roma

https://tibaldiartecontemporanea.com