Le più famose sonorità brasiliane invadono i giardini segreti di Piazza del Popolo il prossimo 29 agosto, con l'arrivo del Carnevalino Brasileiro nei Giardini della Filarmonica. Un vero e proprio viaggio a Rio, attraverso la música popular brasileira.

Per una notte, strumenti come il Berimbau, percussioni come l'Atabaque e il Pandeiro, e ancora le corde del Cavaquinho e del Bandolim, vi faranno ballare a ritmo di Samba fino a tardi, in una eccezionale location sotto le stelle, nel cuore di Roma.

Il programma

Si accede da Via Flaminia 118 e l'evento è ad ingresso gratuito.

Warm up alle 20.45.

Live alle 22.30.

I musicisti:

Edward Rosa, chitarrista e cantante di San Paolo, è uno straordinario interprete e ambasciatore della musica popolare brasiliana. Ha collaborato con numerosi artisti di fama internazionale (Irene Grandi, Felicidade Suzy, Rosalia De Souza, Sombrinha, Irio De Paula, Augusto Alves, Ari Lima, Teo Lima, Edfran dos Santos Osman Martins e Neney Santos) e suonato in festival e turnèe in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, ecco l'evento Facebook: https://www.facebook.com/events/487216932102286/