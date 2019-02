Carnevale popolare di Tor Bella Monaca

Come ormai tradizione, di martedì grasso Tor Bella Monaca festeggia il carnevale invadendo le strade con maschere, colori e la Murga Los Adoquines de Spartaco!

Concentramento ore 15.30 in Largo Mengaroni

Ore 16.15 appuntamento con i bambini alle uscite delle scuole e sfiliamo per il quartiere

Ore 17.30 spettacolo di artisti di strada in piazza (largo Mengaroni).

Durante tutta la festa presso il Cubo Libro grande riffa del gioco e del libro usato per bambine e bambini!