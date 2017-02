A Carnevale ogni scherzo vale al Teatro San Carlino. Un programma speciale e ricco per una delle feste più divertenti dell'anno: I bambini e le bambine mascherati sfileranno per il teatro, accolti dalla nostra altissima farfalla e dalla nostra esperta e abile truccabimbi. Pulcinella ed Arlecchino con il loro divertentissimo spettacolo burattinesco allieteranno tutta la famiglia e dopo lo spettacolo tutti a divertirsi e ballare insieme ai nostri fantastici animatori e poi tante chiacchiere e castagnole da gustare.

Quest’anno a carnevale non mancheranno i paladini di questa festa: Arlecchino e Pulcinella. Le due maschere più famose al mondo, i due burattini in scena sempre insieme al San Carlino, ci verranno a trovare in occasione della festa di Carnevale, portando le loro divertenti burle ai danni del severissimo Padron Pantalone. Ci sarà da ridere a crepapelle tra battute, incomprensioni, lazzi e sonore bastonate.