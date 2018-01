Carnevale Tarquinese: sfilata di carri e maschere

Ultimi ritocchi ai carri, carico di coriandoli ed è tutto pronto per il Carnevale 2018. Organizzato dalla Pro Loco Tarquinia, in collaborazione con il Comune di Tarquinia e l’Associazione “Divini Commercianti”, il Carnevale di Tarquinia 2018 si apre domenica pomeriggio 4 febbraio alle ore 16 con la sfilata di carri e gruppi allegorici per le vie della città che si concluderà in piazza Matteotti con castagnole per tutti.

Quella del 4 febbraio sarà solo la prima di tre uscite: il Carnevale di Tarquinia prosegue infatti con la tradizionale sfilata anche domenica 11 e martedì 13 febbraio con il caratteristico “Rogo della Mora” che segna la fine del periodo carnevalesco.

Per “Giovedì Grasso”, 8 febbraio, a partire dalle ore 17.00, è previsto invece un pomeriggio tutto dedicato ai bambini presso il Top 16 con l’allestimento di gonfiabili, musica ed animazione per tutti.