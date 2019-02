Carnevale scientifico del Museo di Zoologia

Durante il weekend di Carnevale, 1-3 marzo, il Museo di Zoologia aprirà le sue porte al pubblico (in maschera e non) per gli appuntamenti dello 'SPECIALE CARNEVALE SCIENTIFICO'.

Si parte con la “Cena con Animali Magici” (7-9 anni) della sera di venerdì 1, per proseguire con “Animali in Maschera”, appuntamento della scienza divertente del sabato 2 marzo e l’attesissima “Notte al Museo” (9-13 anni) nella notte fra sabato e domenica, che prevede la partecipazione straordinaria del Dr. Stellarium e del Planetraio di Roma. Infine gli appuntamenti per le famiglie della domenica mattina (“Museo In Costume” ore 10.30) e del pomeriggio (“I Trucchi Dello Zoologo” ore 15.15 e 16.30).