Carnevale di Ronciglione 2020, programma sfilate ed eventi

Torna l'immancabile appuntamento con il Carnevale di Ronciglione. Tre grandi Corsi di Gala del 2020 e ai tanti eventi del Carnevale di Ronciglione. Per quasi un mese Ronciglione si trasforma nella città del divertimento tra sfilate, corsi di Gala, maschere, gastronomia, veglioni e appuntamenti gastronomici. Uno spettacolo sempre nuovo, entusiasmante e affascinante in programma il 9, il 16 il 23 febbraio 2020.

Una festa che non ha tempo, non teme i ritardi, il freddo, o altro e che trova la sua più grande energia nell'animo dei ronciglionesi. Di seguito il programma completo del Carnevale di Ronciglione 2020.

Carnevale di Ronciglione 2020: programma

DOMENICA 9, 16 e 23 Febbraio 2020 - Grandioso Corso di Gala

Ore 11.00 - Apertura del "Carnival street artist show" Festival degli artisti di strada.

Ore 11.30 - Piazza della Nave. Rappresentazione goliardica "roncionese" a cura del "Padiglione delle Meraviglie".

Ore 12.00 - Apertura degli stand dei prodotti tipici e gastronomici.

Ore 15.00 - Passeggiata ed esibizione della Banda cittadina "Alceo Cantiani" e Majorettes.

Ore 15.30 - Parata Storica degli Ussari.

Ore 16.00 - GRANDIOSO CORSO DI GALA: maschere, carri allegorici, gruppi mascherati e bande folcloristiche.

A seguire tutti in Piazza della Nave a ballare il tradizionale Saltarello di Carnevale con la Banda cittadina "A. Cantiani".

GIOVEDI' 20 Febbraio 2020 - Giovedì Grasso

Ore 14.30 - Il Campanone di Carnevale suona a distesa per annunciare il ritorno di Re Carnevale.

Ore 15.00 - Ha inizio la follia di Carnevale. Le autorità cittadine e del Carnevale consegnano le chiavi della Città di Ronciglione a Re Carnevale scortati da un drappello di Ussari.

Ore 15.30 - Parata Storica degli Ussari.

Ore 16.00 - Gran Carnevale dei Bambini e mascherate spontanee.

Ore 17.00 - La Confraternita di Sant'Orso offre tozzetti e vino a tutti gli ospiti.

Grande Merenda per tutti i bambini con "Nellina merenda genuina".

A seguire tutti in Piazza della Nave a ballare il tradizionale Saltarello di Carnevale con la Banda cittadina "A. Cantiani".

VENERDI' 21 Febbraio 2020 - Venerdì dello studente

Ore 23.00 - Veglionissimo dello Studente presso la discoteca Jasmine.

SABATO 22 Febbraio 2020 - Sabato Ghiotto e gastronomico

Ore 14.30 - Il Campanone di Carnevale suona a distesa per annunciare il Carnevale.

Ore 15.00 - Piazza della Nave. Carnevale Soap Box Race (parata di carrozzette).

Ore 17.00 - Carnevale Jotto. Pomeriggio gastronomico con: Polentari, Tripparoli, Fritellari.

Degustazione di carne di maiale condita e cotta al forno. (Porchetta) e degustazione della "Nellina Merenda Genuina".

A seguire tutti in Piazza della Nave a ballare il tradizionale Saltarello di Carnevale con la Banda cittadina "A. Cantiani".

LUNEDI' 24 febbraio 2020 - Lunedì dei Nasi Rossi

Ore 14.30 - Il Campanone di Carnevale suona a distesa.

Ore 16.30 - Tradizionale Carica dei Nasi Rossi.

Ore 17.30 - Degustazione di Fagioli con le cotiche a cura dei "Faciolari".

Ore 20.30 - Tradizionale cena di gala e Veglione dell'associazione "Società dei Nasi Rossi" presso il Ristorante "Due Cigni".

MARTEDI' 25 febbraio 2020 - Martedì Grasso

Ore 14.30 - Il Campanone di Carnevale suona a distesa.

Ore 15.30 - Parata Storica degli Ussari.

Ore 16.00 - Gran Carnevale dei Bambini e mascherate spontanee.

Ore 17.30 - Tutti in Piazza della Nave a ballare il tradizionale Saltarello e musiche carnascialesche.

Ore 18.30 - Rappresentazione della Morte di Re Carnevale e apertura del suo testamento.

Corteo funebre con la tradizionale Fiaccolata della "Compagnia della Penitenza" e della "Compagnia della Buona Morte".

Ore 19.30 - Partenza di Re Carnevale con il Globo Aerostatico.

A seguire tutti in Piazza della Nave a ballare il tradizionale Saltarello di Carnevale con la Banda cittadina "A. Cantiani".

Ore 21.30 - Veglione del Martedì Grasso. Apericena con ballo.

Nelle tre Domeniche in cui vi saranno i Grandiosi Corsi di gala (9, 16 e 23 Febbraio 2020) l'ingresso al percorso cittadino è pari a 5 euro.

Per i ragazzi fino a 16 anni l'ingresso è gratuito.

INFO E CONTATTI

Pro Loco di Ronciglione - Corso Umberto I, 20 - 01037 Ronciglione (VT) - Tel.: 0761 627596

Web: www.ronciglione.info - E-mail: proloco@ronciglione.info

Carnevale Storico di Ronciglione - Web: www.carnevaledironciglione.org

E-mail: info@carnevaledironciglione.org