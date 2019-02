Carnevale Romano al parco della Caffarella

Il Carnevale Romano è una delle più antiche tradizioni della città di Roma, una festa attesa e celebrata ancora oggi soprattutto dai bambini.

Dal Medioevo al Rinascimento, tanti autori ci raccontano i giorni del Carnevale trascorsi tra balli e giochi tra cui la tradizionale “corsa dei moccoletti”.

Carnevale Romano in Caffarella

E la tradizionale festa verrà celebrata, sabato 2 marzo, al parco della Caffarella, dalle 11 alle 16 con ingresso da Largo Tacchi Venturi. Una giornata rilassante da trascorrere in allegria come momento di libertà dalle rigide regole sociali.

Un ritorno al passato per divertirsi in maschera.