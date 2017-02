Carnevale Romano all'Ex Dogana - Divertimenti, riti orgiastici, balli in presenza di maschere tradizionali. Così si svolgeva il Carnevale a Roma nel X secolo. Ex Dogana in data 18 febbraio rispecchierà la tradizione. Pulcinella, Meo Patacca, Rugantino e altri personaggi simbolo del carnevale tradizionale, compariranno quando meno ve lo aspettate.



Daranno il via alle danze l'istituzione dell'elettronica romana e il futuro dell'elettronica romana:

> Mastro Lory D

> Sir Giorgio Gigli

Inoltre, sempre from Rome with Love,

Fabrizio Lapiana

Cosimo Damiano