Il Carnevale Prenestino arriva a Palestrina domenica 9, domenica 16, giovedì 20, domenica 23 e martedì 25 febbraio 2020. Cinque giorni di festa a Palestrina, prima dell'inizio della Quaresima.

Carnevale Prenestino 2020

Taglio del nastro il 9 febbraio alle 15 nel Centro storico, con sfilata di trampolieri e mascotte, sfilata dei carri e gruppi mascherati che proseguiranno in tutte le giornate sopra indicate culminando nel giovedì e nel martedì grasso. Nei giorni principali del Carnevale, non mancheranno animazione, cortei, spettacoli per le strade e le piazze e ringraziamenti delle Autorità.

Per conoscere il programa dettagliato del Carnevale Prenestino 2020 cliccare qui.

Per maggiori informazioni: www.facebook.com/ass.carnevaleprenestino