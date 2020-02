Carnevale popolare al Tuscolano

Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento della tradizionale festa di carnevale nel territorio del VII Municipio: sfilate e musica per attraversare tutti in maschera le strade del quartiere. Si comincia a Villa Fiorelli, con i ritmi afro-brasiliani suonati con strumenti a percussione del "Samba Precario"; si prosegue con il pranzo conviviale negli spazi di Scup, in via della Stazione Tuscolana, per poi sfilare tutti in maschera per le strade del quartiere.



PROGRAMMA

Ore 12:00 a Villa Fiorelli

Suonata di anticipazione con la banda "Samba Precario" e il gruppo di Capoeira Quilombo Urbano- Carcarà;



Ore 13:30 a Scup - Via della Stazione Tuscolana 82-84b

Pranzo conviviale di autofinanziamento;



Ore 15:00 davanti a Scup

Appuntamento per la parata! Tutt* in maschera per le vie del quartiere. Il tema generale è la Città e i Desideri, ma il Carnevale accoglierà con calore tutte le presenze, anche le più bizzarre!!

(Premio per la maschera più originale! :)



Percorso:

Via della Stazione Tuscolana 82 –

→piazza Ragusa

→ via Enna

→ via Montepulciano

→ via della Stazione Tuscolana 82





Ore 17:30 a Scup

Arrivo e ristoro conviviale/merenda e spettacolo per bambine e bambini.