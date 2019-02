Torna, il 2 marzo 2019, il Carnevale Popolare di San Lorenzo. Un corteo in maschera per le vie del quartiere, animato e colorato, da frappe, castagnole, animazione per bambini e spettacolo finale per tutti. Il Carnevale Popolare di San Lorenzo è un evento che punta ad aggregare i bambini e le famiglie della zona e non solo.

Il programma completo del Carnevale Popolare di San Lorenzo

Sabato 2 marzo 2019, ore 15.00

- frappe e coriandoli a volontà

- animazione per bambini

- corteo delle maschere per le vie del quartiere

- spettacolo finale

I promotori dell'evento carnevalesco sono: Atletico San Lorenzo, Palpop Sanlorenzo, La GRU - Germogli di Rinascita Urbana, Civico San Lorenzo, Il Grande Cocomero, Nuovo Cinema Palazzo, Esc Atelier, Libera Repubblica di San Lorenzo