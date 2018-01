A Pontecorvo tutto pronto per la 66esima edizione del Carnevale Pontecorvese. Una tradizione lunga oltre mezzo secolo. L’anno di nascita del Carnevale così come lo conosciamo noi oggi è il 1952.

Secondo quanto si racconta alcuni Pontecorvesi, in visita nella città di Napoli, acquistarono un pupazzo di cartapesta raffigurante un gigantesco elefante, Alicandro, con il quale fu realizzata la prima sfilata allegorica in Via XXIV Maggio.

La sfilata di carri allegorici e maschere si terrà domenica 11 febbraio: un'occasione per divertirsi nel corso di una delle celebrazioni più sentite dalla città.