Il 156^ Carnevalone Poggiano si svolge domenica 11 febbraio 2018 a Poggio Mirteto, ma la festa inizia domenica 4 febbraio con il Carnevale dei Bambini con la 46^ Sagra della Bruschetta.

Il Carnevale Poggiano

Le origini del carnevale sono da ricercarsi in alcune celebrazioni dell'antichità e specialmente nelle feste dionisiache dell'antica Grecia e nei saturnali dell'antica Roma. Due caratteri, il gioioso, fino all'orgiastico, ed il religioso, s'incontravano nelle celebrazioni. Nel carnevale moderno invece il carattere religioso ha finito per scomparire sotto quello orgiastico; però non ha mai perduto un altro dei suoi più simpatici aspetti derivatogli particolarmente dai saturnali. Questi erano destinati a ricordare l'età mitica di Saturno in cui gli uomini godevano di tutti i beni e quindi anche quelli dell'uguaglianza e della libertà; durante queste celebrazioni erano sospesi i normali rapporti fra padroni e schiavi.

Gli schiavi potevano sedere alla tavola padronale e era perfino permesso lo scambio dei rispettivi ruoli e vestiti. E' con questo carattere gioioso che i cittadini di Poggio Mirteto organizzano ogni anno il loro "carnevalone" termine questo in uso dal 1861 quando per la prima volta, ad imitazione dei carnevali italiani più famosi, sfilò per le vie della cittadina un grosso fantoccio di cartapesta (detto appunto "carnevalone") che poi fu bruciato in piazza nella prima domenica di Quaresima. Le note storiche locali ci dicono come nella cittadina di Poggio Mirteto il carnevale, attraverso secoli, abbia sempre assunto un carattere festoso e pittoresco.

La più antica memoria scritta è del Febbraio 1579 quando i "Massari" pro-tempore elessero un comitato di sette persone per i festeggiamenti del carnevale di quell'anno. Oggi, non solo canti, danze, maschere, carri allegorici caratterizzano il carnevale mirtense, ma anche gare e tombolate. Per finire la morte del fantoccio che, dopo aver fatto testamento e dopo una parodia di trasporto funebre, viene bruciato in piazza.

Programma 2018:

4 febbraio 2018

Carnevale dei Bambini e Sagra della Bruschetta

11 febbraio 2018

Carnevalone Poggiano - svilata di carri e Gruppi

18 febbraio 2018

Carnevale Liberato