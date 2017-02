Carnevale in piazza a Marino

Il Carnevale di Marino entra nel vivo. La domenica 26 febbraio due gli appuntamenti da non perdere: alle 15,00 in piazza Sciotti a Santa Maria delle Mole “Carnevale in piazza” e alle 15,30 a Cava dei Selci dove si replica la Sfilata di carri allegorici a cura dell’Associazione “Gente di Cava” che sarà effettuata anche il Martedì grasso con gli stessi orari.

Un programma ricco quello del Carnevale di Marino che prevede quattro giornate imperdibili tra colori, maschere, tradizione e divertimento. Qui il programma completo.