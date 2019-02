Torna la 28esima edizione del Carnevale Monteporziano. Una grande festa, in programma dal 23 al 28 febbraio e poi dal 3 al 5 marzo. Il 'Carnevale ri...animato', questo il nome dell'evento carnevalesco in programma a Monte Porzio Catone.

Carnevale Monteporziano, programma

Si parte sabato 23 febbraio con l'Anteprima del Carnevale: dalle 15,30, in piazza Porzio Catone, giochi, animazione e merenda per tutti i bambini. Si prosegue domenica 24 febbraio in piazza Borghese con la cerimonia di apertura del Carnevale. Ale 15 avrà inizio la sfilata dei carri allegorici con gruppi mascherati e bande musicali e allegoriche. Alle ore 18, sempre in piazza Borghese, il corteo si chiuderà con musica e balli.

Il 28 febbraio, ad animare Monte Porzio Catone, sarà la sfilata in maschera dei bambini dell'asil nido Girotondo e la festa del Carnevale Monteporziano continuerà ancora per altri due giorni, il 3 marzo (domenica di Carnevale 2019) e il 5 marzo (martedì Grasso) con sfilate, carri allegorici, balli, musica e spettacolo pirotecnico.